Ancelotti: “Sabemos todos que es un partido especial; para nosotros, para el Barcelona y para el fútbol español. Lo preparamos como un encuentro especial”

Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid dejo sus sensaciones en la rueda de prensa en la previa del clásico español. El partido corresponde a la decima fecha de LaLiga, donde el Real Madrid viajara a la ciudad Condal para enfrentarse al Barcelona, en el Camp Nou, este domingo 24 de octubre.

Por: Facundo Agudo 23 de Octubre 2021 · 14:28 hs

“Sabemos todos que es un partido especial; para nosotros, para el Barcelona y para el fútbol español. Lo preparamos como un encuentro especial, intentando centrarnos en lo que puede pasar, poniendo una buena estrategia y dando a los jugadores todas las indicaciones necesarias para hacer un buen partido. Son tres puntos importantes. Nunca he ganado en el Camp Nou y pienso que es el momento de ganar un partido allí. No va a ser fácil, pero hay muchos puntos que hay que luchar si queremos ganar LaLiga. El partido del año pasado puede ser una referencia. Para tomar decisiones tienes que evaluar las dos cosas, lo que ha salido bien y tu plantilla en este momento”. Comenzó dejando lo que significa el clásico para el.

“Este tipo de partidos son lo mismo. Hay mucha rivalidad entre los equipos y aficiones y hay calidad. No es distinto a un Milan-Inter o Chelsea-Tottenham. Como sensación es siempre lo mismo. Es un partido especial para los que lo viven, no sé decirlo de otra manera. Yo lo he vivido antes con Messi y Ronaldo, y las sensaciones son las mismas, no cambia nada. No tenemos que pensar en lo individual. Siempre ha existido el Clásico antes de Messi, de Ronaldo, de Sergio Ramos y, después de los que están ahora, seguirá existiendo”.

“En el Clásico da igual si un equipo llega mejor. Durante los dos últimos partidos el Barcelona lo hizo muy bien. En este tipo de partidos no hay favoritos. Hay muchas cosas que determinan el partido, como la motivación y el compromiso colectivo, que son muy importantes. El tema de favoritos no tiene sentido en este tipo de partidos”. Señalo el DT blanco.

“Para mí todo está muy claro. Hablar de los que van a jugar mañana no me parece correcto porque no he hablado con los jugadores. El equipo está listo y vamos a recuperar a Carvajal y Hazard. Tenemos una plantilla muy buena. Todos están concentrados y motivados, aunque no jueguen desde el principio, porque saben que puede ser importante entrar en el partido y hacerlo bien”.