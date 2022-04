Ancelotti defiende a su Madrid en la previa ante el Sevilla

El técnico italiano defendió el juego de los suyos antes de enfrentar al Sevilla por La Liga

Por: Alejandro Liporacci 16 de Abril 2022 · 17:21 hs

Antes del gran partido que se va a vivir en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla de Julen Lopetegui y el Real Madrid de Carlo Ancelotti, el técnico italiano declaró en rueda de prensa a favor de sus jugadores.

Entre sus palabras más destacadas en un partido que puede empezar a definir el título de la liga española, Ancelotti mandó un duro mensaje a quienes desean que el Real Madrid tenga un traspié importante en el tramo final de temporada.

“Necesitamos ganar y sumar puntos porque LaLiga no está acabada. Todo el mundo espera el pinchazo del Madrid, pero no llega. Hay que sumar hasta que LaLiga se acabe y cada partido puede ser una trampa. El Sevilla todavía está luchando para ganar el torneo o para estar entre los cuatro mejores, pero llegamos bien”, aseguró Ancelotti.

“El equipo está bien. Hemos tenido tiempo de recuperar para un partido difícil y un rival fuerte. Será un partido difícil, pero física y mentalmente estamos preparados. Cada partido es muy importante en este último tramo de temporada”, destacó el entrenador.

“¿Qué significa jugar bien? Jugar bien, para mí, es hacer bien las fases cuando tienes el balón y cuando no lo tienes. Puedes hacer una buena fase de defensa, pero si cuando tienes el balón no haces lo que necesitas para crear oportunidades… Si juegas bien con balón, pero no cuando no lo tienes…", agregó Ancelotti con respecto a quienes critican el juego de su Real Madrid.