Ancelotti es sentenciado y la afición pide un nuevo técnico

Al técnico italiano podría sustituirlo un viejo conocido del Real Madrid

Por: Alejandro Liporacci 21 de Marzo 2022 · 12:59 hs

El resultado del Clásico Español ante el FC Barcelona dejó fuertes heridas abiertas en un equipo que días antes rebosaba de alegría tras su gran remontada en Champions League ante el PSG.

La figura del técnico italiano está siendo cuestionada de acuerdo a los planes de proyecto que tiene en un futuro cercano el Real Madrid, y a día de hoy difícilmente aseguran su continuidad.

Luego del encuentro ante los culés, el técnico italiano se disculpó con los aficionados por el juego de su equipo durante su alocución en rueda de prensa.

"Hemos empezado con un uno contra uno atrás, pero no era la noche. Lo sentimos por la afición y tenemos que mirar adelante. He intentado apretar más arriba y no ha salido. Es mi culpa", señaló Carlo Ancelotti después del partido.

"El planteamiento no ha sido bueno. El Barça ha jugado mejor y ha merecido ganar, pero la derrota no nos hunde. Hay que mirar hacia adelante y tener equilibrio, pensar que tenemos nueve puntos de ventaja", agregó el entrenador merengue.

En las últimas horas, los aficionados del Real Madrid han manifestado su opinión sobre la continuidad de Ancelotti, y han propuesto la llegada del ex jugador merengue Xabi Alonso, que se mantiene dando sus primeros pasos como entrenador en el filial de la Real Sociedad.