Ancelotti insiste: La estrella de la Premier League que quiere el Real Madrid

La última temporada del Real Madrid fue casi perfecta, a pesar de esto quiere seguir sumando refuerzos de elite para así seguir peleando en lo más alto de Europa.

Por: Facundo Agudo 24 de junio 2022 · 11:57 hs

Real Madrid terminó la ultima temporada siendo el mejor equipo de Europa tras ganar su decimocuarta Champions League, a pesar de eso el equipo español no ha mostrado un gran futbol, pero si jugadores con gran desempeño como fue el caso de Benzema, líder y goleador de este equipo.

Para repetir esto Ancelotti y Florentino Pérez saben que deben reforzar el equipo, por este motivo ya han fichado a Rüdiger y a Tchounaméni, pero no se conforman y quieren sumar a una estrella rutilante de la Premier League.

El jugador apuntado es el inglés Raheem Sterling, figura del Manchester City que en los últimos tiempos ha perdido algo de terreno en la consideración de Pep Guardiola, a pesar de esto en Madrid lo ven como una gran opción para reforzar la zona ofensiva.

Sterling sabe que corre desde atrás en el City y no ve con malos ojos dejar el club inglés y llegar al Real Madrid, a pesar de esto el Manchester City no pondrá las cosas fáciles, ya que no se liberará del jugador al menos que el Real Madrid desembolse 70 millones de euros.