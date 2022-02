Ancelotti no quiere sorpresas ante el Rayo Vallecano de Falcao

El técnico italiano aclaró lo que quiere para el equipo merengue ante el Rayo Vallecano

Por: Alejandro Liporacci 25 de Febrero 2022 · 15:49 hs

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, pasó por la conferencia de prensa antes de su visita al Estadio de Vallecas para enfrentar al Rayo Vallecano de Radamel Falcao. El entrenador habló de las mejoras que ha tenido el equipo tras el triunfo contra Alavés, así como de las bajas de Alaba y Bale que tendrá en su plantilla.

"Es un partido complicado porque el Rayo lo está haciendo muy bien, creo que va a ser un partido que nos exige mucho pero hemos entrenado bien (...) Es cierto que vamos a mejorar este aspecto (evitar lo sucedido en 2015), vamos a ver algo en la estrategia, ser algo más intensos, agresivos, porque veo que el equipo puede hacerlo", señaló el italiano.

Acerca del esfuerzo físico que ha tenido el equipo, Ancelotti indicó: "No es físico, porque bajas en la segunda si es eso y hacemos mejor la segunda parte. Lo hemos hablado esto y nos viene bien jugar contra el Rayo porque es uno de los mejores equipos en la primera media hora. Mañana vamos a empezar bien".

Finalmente Ancelotti confirmó las bajas con las que no podrá contar para su partido ante el Rayo Vallecano: "Mañana Bale no va a jugar porque no estará disponible para el partido y va a volver la próxima semana junto a Alaba que también es baja".