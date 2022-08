André-Pierre Gignac se ve colgando los botines en la Liga MX

El delantero francés, que llegó en 2015, está enamorado del fútbol mexicano, de Tigres y de México como lugar y cultura.

Por: Mauro Palacios 05 de agosto 2022 · 13:23 hs

André-Pierre Gignac comenzó su carrera en Lorient, pasó por Toulouse. Consolidado como uno de los mejores delanteros franceses, desarrolló cinco años en Olympique de Marsella, pasó por las manos de Marcelo Bielsa y llegó a Tigres UANL.

Parece un mexicano más dentro de la Liga MX, y todo indica que en sus sueños está retirarse allí. En entrevista con "Desde el Cerro de la Silla", André-Pierre Gignac contó sobre las ofertas que rechazó para seguir en México.

"Recibí una oferta de China. 18 millones por dos años", expuso André-Pierre Gignac. "Tres años en Arabia por 10 millones de euros al año, neto, pero dije que no. En este momento iba a renovar con Tigres. Yo quiero jugar algo padre, con una pasión increíble, competitivo", detalló.

"Arabia no es Qatar. Vives en una residencia con europeos o americanos, es muy complicado salir. Entonces escojo un estilo de vida, una pasión, una liga muy competitiva donde me encanta la Liguilla. Me encanta el torneo con Playoffs".

El francés lleva tres goles en seis partidos del Apertura 2022. Desde que arribó, en 2015, Gignac ganó cuatro títulos de Liga MX y una Concacaf Liga de Campeones y máximo goleador en la historia de Tigres.