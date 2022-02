Andrés Guardado envió contundente mensaje a los que atacan a JJ Macías

El mexicano que milita en Real Betis aplaudió el deseo de José Juan en ir al Getafe

17 de Febrero 2022

José Juan Macías ha generado gran polémica este año tras su regreso a las Chivas de Guadalajara de la Liga MX, decisión que tomó debido a que no pudo brillar con el Getafe español, equipo con el que apenas disputó ocho partidos y vio 221 minutos. Este pésimo desempeño le ha causado una ola de comentarios negativos en su contra, especialmente de la hinchada que nunca quiso su salida del club.

Ante este hecho, el futbolista mexicano Andrés Guardado decidió acabar con estos ataques y salió en su defensa, alegando que la decisión de Macías fue la mejor que pudo hacer en su carrera, aunque no resultó lo positivo que él esperaba.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista para Fox Sports, donde Guardado reconoció que él es de la idea de que los jugadores salgan a Europa a probar suerte, aunque no necesariamente deben hacerlo en un equipo top, alegando que esto es mucho mejor que jugar en el balompié azteca.

"Se habla que es mejor quedarse en México en un buen equipo que venir a apostar a un equipo de la tabla baja en España o Inglaterra, no soy partidario de eso... Lo de JJ Macías lo aplaudo muchísimo, no salió bien, pero que haya tenido la valentía de probarse, de intentarlo es de aplaudirse y no de criticarlo", comentó.

"Les llama la atención uno, lo siguen y cuando van y preguntan por él se echan para atrás, porque los precios que se manejan en México son muy altos. No hablo de que a lo mejor nos devaluemos o nos demos un valor bajo, pero hay que ser honestos y realistas en la situación que estamos y que muchas veces podemos ser más flexibles con ciertas ofertas de equipos europeos", detalló Guardado.