Andrés Guardado lanzó contundente mensaje a Martino y Osorio

El capitán del ‘Tri’ habló sobre el Octagonal Final de Concacaf

Por: Gerardo Romero 01 de Septiembre 2021 · 20:15 hs

Luego del mal desempeño de la Selección Mexicana durante las competiciones de verano inició a generarse la duda sobre la permanencia de Gerardo “Tata” Martino, situación que causó la preocupación de varios de los jugadores, entre los que se encuentra Andrés Guardado.

Durante una entrevista para TUDN, el capitán del combinado azteca aseguró que no existe un mejor entrenador para México en estos momentos que Martino, respaldando totalmente su planteamiento de juego y asegurando que tiene un enorme índice de efectividad.

Asimismo, aseguró que el técnico ha sabido lidiar con el recambio generacional y todo lo que dejó el antiguo técnico, haciendo referencia al colombiano Juan Carlos Osorio.

“A mí no se me viene a la cabeza un mejor entrenador que pueda estar que el “Tata” Martino. No olvidemos que le ha tocado lidiar poco a poco con un cambio generacional, con una situación que veníamos del proceso pasado un poco inestable, con el tema del técnico, la relación que había con él, todo lo que se hablaba, esta cosa que había que todo el mundo que lo vivió lo sabe, y el “Tata” vino a dar mucha tranquilidad”, destacó.

“Vino a dar mucha cordura, mucha sinceridad con el jugador, decisiones tajantes, decisiones de disciplina y yo creo que ha sido muy bueno. Después, que esto es de resultados, está clarísimo y él lo sabe”, enfatizó Guardado.

En cuanto al Octagonal Final, el capitán mexicano detalló que esta competición es completamente diferente a las Copas Oro y el resto de torneos celebrados en Estados Unidos, debido a que jugar de visitante en otros países de Centroamérica es bastante complicado.

“Una Eliminatoria es muy diferente a cualquier competición de Concacaf, hay mucho más en juego, ellos se van a ir dando cuenta, he ido soltando los mensajes desde hace tiempo compañeros más jóvenes, ir a Honduras, Costa Rica, Panamá, es muy diferente a ir a Estados Unidos”, concluyo.