Andrés Lillini recibe un duro mensaje de Pumas y pone en duda su continuidad

Los fanáticos mostraron su enojo por el empate a pesar de dominar el encuentro

Por: Gerardo Romero 31 de julio 2022 · 20:33 hs

Los Pumas de la UNAM recibieron una fuerte ola de comentarios negativos y críticas por su actuación ante Rayados de Monterrey, esto debido a que tomaron la delantera en el compromiso disputado en el Estadio Olímpico Universitario, perdiendo la oportunidad de sumar tres puntos de vital importancia.

El que peor llevó la descarga de odio fue el entrenador Andrés Lillini, a quien le pidieron la renuncia por la mala actuación que los felinos han registrado en las últimas semanas.

"Acabo de romper mi TV de 84" con rabia. Este club me avergüenza. Mis 2 hijos están llorando, asustados de mi ira mientras camino por la habitación temblando. No puedo soportar esto. Despidan a Lillini y toda la plantilla de inmediato o mis hijos no comerán toda la semana”, dijo uno de los usuarios en Twitter.

“¿Copa Invicto? ¡No mamen! No juegan a nada, sólo engañan a los inocentes. Ocho puntos de 18 disponibles. No saben dar pases, no saben disparar a portería, no saben hacer fútbol, no saben jugar en equipo, no saben hacer goles. ¡Que perra desesperación con ustedes!”, expresó otro de los fanáticos.

Los Pumas de la UNAM se ubican actualmente en la octava posición de la tabla de clasificación con un total de 8 puntos, producto de una victoria y cinco empates, lo que todavía les permite mantener el sueño de avanzar a la Liguilla del Apertura, fase en la que buscarán levantar el título de campeón.

“Ya ahorita lo único que me queda preguntarme es si el vestidor está roto de alguna forma o por qué el ‘tridente’ argentino no juega junto. Y la otra de por qué Leo se contiene tanto para jugar como siempre lo hace porque Alves tomó su lugar”, dijo un hincha.