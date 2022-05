Andrés Lillini y Pumas en busca de lo mejor para el Apertura 2022

Se confirmó la continuidad del entrenador de Pumas y ya está en marcha el recambio necesario para conquistar el próximo torneo de la Liga MX.

Por: Mauro Palacios 21 de mayo 2022 · 12:53 hs

Andrés Lillini selló su continuidad en Pumas UNAM hasta 2023. Para conseguir el tan ansiado título de la Liga MX, el entrenador es consciente de que se necesita reforzar al equipo, entre otras cosas.

"Qué me hizo quedarme en Pumas? Regresarle la confianza al presidente, pudo optar por cualquier otro o traer a alguien de mayor capacidad y experiencia, sin embargo, se la jugaron por mí".

"Nosotros nos pusimos de acuerdo con el presidente y el Doctor Mejía Barón, en que tenemos que dar un salto de calidad en cuanto a los refuerzos que traigamos y nos enfocamos primero en el futbol local".

"Las finales me han marcado mucho, ciertas situaciones como no poder ganar estando tan cerca llegar, los proceso que hemos implementado, nuestros recursos, eso me hizo aprender y me da ilusión para lo que viene".