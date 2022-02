Andujar a las trompadas con los hinchas de Huracán

El arquero de Estudiantes, que se inició en Huracán y declaró ser hincha, se tomó a los golpes con aficionados del "Globo". Estalló por lo siguiente.

Por: Mauro Palacios 16 de Febrero 2022 · 08:42 hs

Huracán y Estudiantes protagonizaron un partido muy caliente en el Palacio Ducó, donde el Pincha se impuso por 3-2, en la segunda fecha de la Zona B de la Copa Liga Profesional. A tal punto que Mariano Andújar terminó peleándose con los hinchas del Globo.

El experimentado arquero del León, recibió insultos a lo largo de los 90 minutos y reaccionó al finalizar al encuentro. Le lanzó golpes al alambrado de la popular local.

Según trascendió, los fanáticos habrían insultado a su padre, quien falleció hace varios años, lo que provocó la furia del futbolista.

Por este episodio, fiscales de la Ciudad de Buenos Aires le labraron una contravención a Mariano Andújar. Por su parte, el árbitro Jorge Baliño no incluyó esta situación en su informe del partido ya que no observó la reacción del portero. Más allá de eso, el jugador se acercó a pedirle disculpas al réferi en el vestuario.

Mariano Andújar surgió de las Inferiores de Huracán e incluso simpatiza por el Globo, pero empezó a ser resistido por los hinchas en la última década. “Fue porque me identifiqué mucho con Estudiantes”, explicó en una entrevista con TyC Sports en 2020. Más allá de eso, los fanáticos no le perdonan que una vez declaró que no descartaba jugar en San Lorenzo, cuando Diego Simeone era el entrenador del Ciclón.

"No sé por qué me putean, por qué es así. Nunca tuve una palabra en contra de Huracán y nunca me llamaron para ver si tenía ganas de volver. Y no lo necesitó tampoco porque tenían a (Marcelo) Barovero y Marcos (Díaz) que la rompieron toda...Me hubiera gustado ir a la cancha de Huracán a ver un partido, no lo veo ni cerca”.