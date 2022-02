Ángel Romero confesó lo que sucedió con el fichaje de Boca Juniors

El mellizo paraguayo explicó su fallido fichaje con Boca Juniors

Por: Alejandro Liporacci 05 de Febrero 2022 · 15:15 hs

Luego de rumorearse su llegada prácticamente 'segura' a Boca Juniors, el futuro del delantero paraguayo Ángel Romero cambió drásticamente cuando fue anunciado como nuevo jugador del Cruz Azul. Las críticas de los aficionados argentinos crecieron luego de que durante las últimas horas del mercado de fichajes se habló de un "acuerdo de palabra" entre club y jugador.

El jugador guaraní que junto a su hermano no fueron convocados por Guillermo Schelotto para los recientes partidos de eliminatorias, atendió a los medios de su país y dió su versión sobre el fallido fichaje con el conjunto xeneize. Negó el rechazo al club argentino, y que hubiera llegado a un acuerdo con Juan Román Riquelme.

"Jamás le dije que no a Boca Juniors, sino le dije que sí a Cruz Azul. Tampoco charlé con Juan Román Riquelme (vicepresidente xeneize), y sí con la gente de Boca, solamente preguntando mi situación, más que esto no pasó", señaló el delantero antes de partir hacia México en lo que será su nueva aventura con la camiseta de la Máquina Cementera.

La firma del jugador con Cruz Azul será por los próximos once meses, es decir hasta diciembre de este año 2022. "Vinieron y fueron serio conmigo, siempre trataron de llegar a un acuerdo y eso motivo el futbolista. Se portaron bien y se comunicaron conmigo, Así que eso me dio la posibilidad de poder elegir y hoy estoy acá contento con mi familia. Ahora me toca disfrutar de una nueva liga, un nuevo desafío mi carrera y ojalá que pueda devolver todo esa confianza dentro de la cancha", señaló Romero en su llegada a la Ciudad de México.