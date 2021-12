¿Apuntan al Mundial? Venezuela anunció a Pékerman como su nuevo técnico

La Vinotinto aspira a reforzar su estrategia de juego para el próximo ciclo mundialista

Por: Gerardo Romero 30 de Noviembre 2021 · 20:38 hs

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este martes la contratación oficial del técnico argentino José Néstor Pékerman como nuevo seleccionador nacional de la Vinotinto para los próximos cinco años, lo que le permitirá dirigir al combinado criollo para el ciclo olímpico del Mundial de 2026.

La presentación oficial del estratega se realizó en un reconocido hotel de la ciudad de Caracas, donde el presidente de la federación, Jorge Giménez, expresó su emoción al contar con la experiencia de Pékerman y confió que podrán lograr clasificar a una cita mundialista bajo su dirección.

Durante sus palabras, el argentino resaltó que su principal objetivo es dejar una huella en el balompié venezolano, resaltando que trabajará arduamente para colocar a la Vinotinto en un nivel competitivo digno de la región.

"En el proyecto que fuimos preparando vamos a integrar selección adulta y juveniles. En principio, la selección mayor es el objetivo amplio y el cuerpo técnico está integrado por Patricio Camps, Leandro Cufré y Fernando Batista. A partir de enero, vamos a dar todo el staff completo de todo el esquema de trabajo para el ciclo de Venezuela en la selección masculina", resaltó Pékerman.

Asimismo, sostuvo que ningún jugador tiene su nombre inscrito en su plantilla, alegando que ninguna de las camisetas tiene nombre.

“Acá estamos en un momento de tristeza. Se puede pensar con anticipación qué podemos hacer para lo que se viene. Lo que puedo asegurar es que soy muy consecuente con mis ideas más allá de triunfos campeonatos o títulos. Donde estuve siempre hubo estilo, una idea, un amor por la camiseta. Acá no alcanza dar el 100% por la selección. La camiseta no tiene dueño, los nombres no superan lo que es la camiseta. Desde el primer momento eso generará un clima de competitividad que nos acerca a los que tomamos como ejemplo”, explicó.