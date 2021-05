Aquí la verdadera razón por la que Ambriz no renovó con el Club León

Ignacio Ambriz ha sonado como relevo del Tuca Ferretti en Tigres UANL, pero la verdadera razón de que Nacho Ambriz no llegó a un acuerdo con los esmeraldas es por otra razón.

Por: Xavier Mejía 29 de Abril 2021 · 20:33 hs

La directiva del ClubLeón ya hizo oficial el fin de su relación con IgnacioAmbriz al término del Clausura2021 de la LigaMX, ya se ha especulado que la negativa de Ambriz por renovar su contrato con La Fiera obedeció a un interés de llegar a los TigresdelaUANL para sustituir a Ricardo ‘El Tuca’ Ferretti.

Ambriz sale del León por diferencias económicas con la directiva del equipo

A pesar de que efectivamente IgnacioAmbriz sí es una opción para TigresdelaUANL al quedar libre en este verano, esta no sería la razón por la que Nacho no habría llegado a un acuerdo con La Fiera, pues de momento no ha sido contactado por el equipo regiomontano.

De acuerdo a información revelada por el columnista del rotativo Récord, Francotirador, la razón por la que Ambriz no habría renovado con el ClubLeón es por una diferencia económica, pues Nacho quería un aumento salarial considerable, el cual no entró en el presupuesto de la directiva debido a la crisis por la pandemia.

La fuente asegura que Ambriz aún no ha tenido ofertas de ningún otro equipo, pero habría sido esa diferencia económica la razón para poner fin a su relación laboral con el León y esperar una oferta de un club que satisfaga sus necesidades económicas.

Ignacio Ambriz es una opción para Tigres de la UANL

Cuando IgnacioAmbriz llegó a la fiera, una de las razones principales para su contratación era su bajo perfil y módico salario, el cual distaba mucho a ser de los mejores pagados en la LigaMX.

Asimismo, fuentes extraoficiales aseguran que el ClubLeón sí habría puesto una jugosa oferta sobre la mesa para la renovación de Ambriz, misma que fue rechazada por el entrenador, quien podría estar contemplando una oferta del fútbol europeo.