Argentina - Colombia con sede confirmada y una mala noticia para Messi y Scaloni

La selección Argentina, ya clasificada para el Mundial de Qatar 2022, se medirá con el conjunto colombiano, ya está la sede confirmada, por la fecha 16.

Por: Mauro Palacios 30 de Diciembre 2021 · 11:10 hs

La Selección Argentina, que ya está clasificada a la Copa del Mundo, volverá a jugar en el interior del país, recibirá a Colombia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el 1° de febrero, por la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La Albiceleste regresa a Córdoba después de tres años. La última vez fue en la victoria por 2-0 ante México, en noviembre de 2018. En esta sede, el conjunto nacional ganó diez partidos, empató uno y también perdió sólo en una oportunidad.

De esta manera, el equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi, volverá a jugar en el interior del país, algo que no desagrada pero no deja de ser una mala noticia ya que el entrenador y el capitán dejaron en claro que el estadio Monumental de River Plate es el mejor por lejos y desearían jugar siempre ahí, "no moverse de ese estadio" dijo en conferencia Lionel Scaloni.

En su última presentación, igualó por 0-0 contra Brasil en el clásico, que se disputó en San Juan, el pasado 16 de noviembre. Antes de enfrentarse a Colombia, la Selección Argentina, visitará a Chile, en Calama, a 2.260 metros sobre el nivel del mar, el 27 de enero, por la fecha 15 del certamen.