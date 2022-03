Armando Archundia envía fuerte mensaje que hace temblar a Arturo Brizio

El exsilbante resalto las fallas que se han registrado en el torneo

Por: Gerardo Romero 03 de Marzo 2022 · 17:10 hs

La polémica en el arbitraje del torneo Clausura 2022 de la Liga MX siguen tomando cada vez más fuerza tras el partido disputado entre Chivas de Guadalajara y Puebla, especialmente tras las palabras del ex árbitro Armando Archundia, quien le dejó un impactante mensaje a Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje del balompié azteca.

Estas palabras surgieron luego de un análisis que realizó Archundia tras lo sucedido en el partido entre el Rebaño Sagrado y el actual líder del campeonato tras una entrevista para Marca Claro, donde resaltó que la falta cometida por Lucas Maia sobre Cristian Calderón previo al primer gol del Puebla fue muy evidente.

"Hoy el no tocar al jugador quiere decir que es falta y cuando haya falta tocar al jugador quiere decir que no haya falta. Es muy evidente el empujón, incluso hay una pequeña zancadilla sobre Calderón que no se sanciona", expresó.

Asimismo, sostuvo que la Comisión de Arbitraje debe empezar a reconocer estos errores para que cada uno de los miembros de este sector empiecen a mejorar en su análisis de los partidos y brindar la mayor imparcialidad y justicia posible.

"Él tendrá su punto de vista, tiene que defender a sus árbitros, pero la autocrítica la tiene que aceptar, en la medida de que tú aceptes tus errores, vas a mejorar. Me queda claro que ellos están trabajando de la mejor manera posible, pero no pasa nada si aceptas tus errores, hoy tendríamos que tener arbitrajes perfectos porque tenemos el VAR, muchas veces vemos que los árbitros no tomas ninguna decisión, aunque la están viendo muy clara", agregó.