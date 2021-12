Así quedó el arbolito de Navidad que armaron Mica Viciconte y Fabián Cubero

El ex jugador de Vélez está esperando su primer hijo varon con la influencer y en este contexto decidió seguir la tradición de armar el arbolito de Navidad un 8 de diciembre, Día de la Virgen.

Por: Redacción Pasión Fútbol 08 de Diciembre 2021 · 17:29 hs

El 8 de diciembre es un feriado para aprovechar. Sacar las grandes cajas navideñas y comenzar a armar el árbol de Navidad. Los famosos al igual que cualquier ser humano cristiano que festeje la Navidad aprovecha el Día de la Virgen para el armado y la decoración de cara a las festividades de diciembre.

Fabián Cubero no fue la excepción. El ex jugador de fútbol pasó un maravilloso día en familia acompañado de su pareja, Mica Viciconte quien está transitando su quinto mes de embarazo. Además formaron parte del ritual las tres hijas que tuvo Cubero con Nicole Neumann, Indiana, Allegra, Sienna.

Foto: Instagram @fabiancuberooficial

El ex Vélez no solo filmó a su familia mientras armaban el arbolito de Navidad también registró a su hija menor escribiendole la cartita a Papá Noel, aunque los protagonistas no dieron mucho detalles sobre los regalos que estaban incluidos en la lista de lo que le gustaría recibir después de Noche Buena. Solo se escuchó a la menor hablar en voz alta y decir "un top", "una pollera". Así que los pedidos por ahora relacionados a indumnetaria femenina.

Foto: Instagram @fabiancuberooficial

Fabián Cubero y Mica Viciconte atraviesan su mejor momento personal. Están a la espera de Luca mientras ella se luce en MasterChef Celebrity 3. Fue en este reality que ella, en diálogo con Santiago del Moro, reveló que ya tiene todo planificado sobre el primer año de su hijo. "Va a dormir con nosotros no va a tener cuarto. En un año y medio nos mudamos a un lugar que tenga un cuarto más", detalló.

"Para él es una novedad porque tiene tres nenas y que sea un nene está bueno. Y para mí es todo nuevo", continuó Mica al mimso tiempo que aseguró que ella se caracteriza por ser "muy, muy, muy estructurada".