Así recibieron el 2022 las estrellas del fútbol

En familia, otros descansando en soledad y hasta recuperandose de alguna lesión, los futbolistas se vistieron de etiqueta para recibir el año nuevo con las esperanzas renovadas.

Por: Mauro Palacios 01 de Enero 2022 · 13:14 hs

Dentro de algunos meses, muchos de estos jugadores podrían estar en Qatar, defendiendo los colores de su selección, algunos de ellos si terminan cumpliendo sus objetivos, uno es el de clasificar al Mundial de 2022.

Mientras tanto, desparramados por el mundo, los futbolistas disfrutaron del final del 2021 y el inicio del 2022 con sus familias y algunos con noticias muy importantes.

Por ejemplo, Neymar se vistió para la ocasión y también se lo observó mediante sus redes, como se entrena a diario para recuperarse de la dura lesión en uno de sus tobillos, y volver con todo en este 2022 con el Paris Saint Germain y la selección de Brasil.

Cristiano Ronaldo, en cambio, recibió el 2022 rodeado de su familia y también deseando un año en el que no se parezca mucho en lo personal y en lo grupal al 2021 donde no pudo asegurar el boleto al Mundial con Portugal y no pudieron conseguir el nivel deseado con el Manchester United en la Premier League y en la Champions League.

Chicharito Hernández continúa con sus vacaciones acompañado por sus amigos y los que siempre están cuando uno es famoso, subió una historia reposteando la de uno de los acompañantes, a la espera de un 2022 más regular pero lejos de la selección mexicana.

Fernando Muslera aprovechó la oportunidad para anunciar que será padre por tercera vez junto a su esposa Patricia Callero. Una imagen acompañada de la leyenda "Bienvenid@" dio a conocer que se agranda la familia del portero del Galatasaray.