Así respondió Falcao a este sorpresivo obsequio

El delantero colombiano Radamel Falcao García, recibió un sorpresivo obsequio por parte de fanáticos y esta fue su reacción

Por: Redacción Pasión Fútbol 22 de Octubre 2021 · 19:07 hs

No es un secreto que los fanáticos son capaces de sorprender con increíbles obsequios a sus deportistas favoritos, y al delantero Radamel Falcao le llegó un increíble regalo.

El atacante que hoy defiende los colores del Rayo Vallecano, fue sorprendido por un grupo de fanáticos que pintaron un impresionante mural. En el se refleja su rostro y un tigre, evocando su famoso apodo, un gesto que el delantero se encargó de responder.

A través de sus redes sociales, Falcao se mostró sorprendido y agradecido por el gesto que tuvieron hacia él. Dejando un tierno mensaje a todos los que pusieron su grano de arena para la creación del mural.

"Me compartieron esta foto. No me queda más que agradecer a la persona o personas que lo hicieron. También al que prestó la pared. Cara burlona con ojos sonrientes Y a la persona que tomó la foto. Está ubicado en el barrio Paraiso, Ciudad Bolívar, Bogotá. Gracias y aprovecho para exaltar su talento", señaló 'El Tigre' a través de su cuenta de Instagram.