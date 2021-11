Atención CONMEBOL: Uruguay, Chile, Colombia ó Perú ya tienen rival para el repechaje mundialista

La lucha por la clasificación al próximo mundial ya tiene rival en el repechaje para el quinto clasificado Conmebol

Por: Alejandro Liporacci 26 de Noviembre 2021 · 16:34 hs

Mientras que aún no se definen en su totalidad las distintas eliminatorias mundialistas de cara a Qatar 2022, los equipos que siguen en pie ya avisoran un camino concreto al repechaje, luego que la FIFA haya sorteado los enfrentamientos entre confederaciones durante este viernes.

La FIFA decidió sortear y hacer público durante este viernes los sorteos de los repechajes internacionales por un cupo para el próximo Mundial de Qatar. Aunque los equipos a disputar estos partidos no están definidos, los duelos entre confederaciones ya han quedado definidos: Conmebol vs AFC (Asia) y Concacaf vs OFC (Oceanía).

El representante sudamericano se jugará el quinto cupo por Conmebol ante el representante de la Confederación Asiática. Actualmente Colombia (figura cuarto en la tabla), Perú, Chile y Uruguay podrían ocupar ese último boleto para el certamen, la diferencia entre todos ellos es de sólo un punto y el reinicio de las eliminatorias en enero podrían empezar a definir las posiciones.

La FIFA además anunció que estos partidos de playoffs se realizarán a un sólo encuentro y en una sede neutral que luego será establecido. Así se resolverían dos cupos más para el certamen que se llevará a cabo en menos de un año.