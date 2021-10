¡Atención! Ferran Torres desafectado para la final de la Nations League?

Ferran Torres tuvo que salir sustituido en el encuentro de ayer frente a la poderosa Italia por un golpe que había sufrido el jugador español.

Por: Luca Ratto 07 de Octubre 2021 · 09:39 hs

Hoy por la mañana se le realizaron estudios en el pie, ya que ayer había sido sustituido por una contución que el jugador había sufrido. Los estudios arrojaron buenas noticias, la lesión existe pero no es de tanta gravedad como se esperaba. Es por eso que el cuerpo técnico del experimentado Luis Enrique no saben si llegara a la final del día domingo contra Francia o Bélgica. Los médicos del seleccionado tienen fé y lo aguantaran hasta el último momento para ver si el delantero llega a jugarla.

Recordemos que el jugador fue pieza clave en la victoria del día de ayer, ya que anoto los únicos dos tantos del conjunto español que le dieron el pase a la final de la Nations League. Luis Enrique, entrenador del seleccionado, dijo que no se lo va a arriesgar para el encuentro del fin de semana y le aseguro al Manchester City, club del jugador, que se quedasen tranquilos que no lo iba a hacer jugar si no podía.

Luego de enterarse de la gravedad de la lesión ya se puso a trabajar duro para intentar llegar al día domingo y disfrutar de esa final que tanto tiempo habrá soñado disputar. Recordemos que en el día de hoy Francia jugará contra Bélgica para ver quien juega contra España en la final. Las estádisticas de Ferran marcan 12 goles en 21 partidos con la selección y solo tiene 21 años. "Es una de las referencias de la selección", dijo Luis Enrique tras el partido.