¡Atentos! La actualidad de los 4 futbolistas que están a un paso de Boca Juniors

Tras la eliminación por Copa de la Liga, el Xeneize empezó a trabajar en los refuerzos del mercado invernal. Conocélos...

Por: Joaquín Jary 01 de Junio 2021 · 20:13 hs

El disgusto por Copa de la Liga no frenó a Boca Juniors para accionar rápidamente en el mercado de pases. En más, la directiva ya tendría apalabrados a varios de ellos para que firmen contrato y estén a disposición de Miguel Russo para el tramo final de Libertadores.

A continuación, los cuatro futbolistas que están a un paso de lucir la azul y oro:

LUIS ADVÍNCULA:

El lateral derecho es jugador de Rayo Vallecano, milita en la Segunda División de España. Jugó 40/46 partidos posibles esta temporada y además continúa entre los citados de la Selección de Perú. Tiene 31 años y cuando pasó por el fútbol argentino, más precisamente por Newells, fue abucheado. Boca ofrece 2M de dólares por él.

ESTEBAN ROLÓN:

Mediocentro de buen primer pase y un claro panorama de juego. Riquelme, vicepresidente del Xeneize, lo conoce: escribió junto a él su último capitulo como profesional en Argentinos Juniors. Esta semana se cerraría el fichaje: 500K dólares por su pase.

NORBERTO BRIASCO:

El futbolista nacionalizado armenio no tuvo una temporada próspera (10 PJ, 0 goles) en Huracán. A pesar de ello, está bajo la lupa de los dos grandes de Argentina: River y Boca. Puede desempeñarse en cualquier puesto del frente ataque. La oferta no trascendió, pero el representante ya habría dado el OK.

NICOLÁS ORSINI:

El Xeneize pagará cerca de 2.000.000 de dólares por el 50 por ciento del pase del delantero de Lanús. Esta temporada, convirtió un gol en 15 partidos.