Atlas, del Bicampeonato a este momento crítico

Los Zorros atraviesan un presente complejo, teniendo en cuenta que son el actual Bicampeón de México. Lejos del pasado inmediato con Diego Cocca.

Por: Mauro Palacios 27 de agosto 2022 · 12:31 hs

Muchos creyeron que el Atlas se relajaría Después de obtener el Apertura 2021 tras vencer en la final al León, conocen muy a Diego Cocca y el bicampeonato significó lo máximo en su historia. Pero el presente no es el esperado y buscan un cambio a tiempo.

Atlas confiaba en ir a por más en el Apertura 2022, pero hay factores que se lo impiden. El poco descanso que tuvo entre un torneo y otro; lesiones, expulsiones, los Zorros ya vieron cuatro tarjetas rojas en lo que va de certamen y fallos arbitrales que generan polémicas.

En conferencia de prensa, Diego Cocca lanzó una ironía para el arbitraje, mientras que en redes sociales, su esposa denunció una campaña del arbitraje contra los bicampeones. Incluso, la institución apeló la sanción a Anderson Santamaría.

El que no llora no mama...dice un tango famoso, en Atlas, las quejas han surtido efecto, ya que la Comisión Disciplinaria de la Liga MX dio curso a la apelación y finalmente no sancionó a Anderson Santamaría, quien finalmente podrá estar presente ante León.

En ese duelo por una nueva jornada del Apertura 2022 de la Liga MX, Atlas buscarán salir del puesto 14, ubicación que lo tiene con los mismos puntos que otros tres equipos, pero con un partido más disputado.