¿Atlas fue ayudado para no descender?

Esta acusación contundente hacia la Liga MX, por parte de un periodista, provocó mucho revuelo y no gustó nada en el corazón de Atlas.

Por: Mauro Palacios 14 de junio 2022 · 14:42 hs

Cuestionando el bicampeonato del Atlas. El equipo más exitoso del último año en la Liga MX fue puesto bajo la lupa por Roberto Gómez Junco en ESPN, uno de los analistas de la televisión deportiva de México.

Abiertamente acusó la muy clara injerencia del Grupo Orlegi, propietarios de Atlas, en decisiones del futbol mexicano.

Gómez Junco planteó que Atlas fue "protegido" para que no perder la categoría y ahora es el vigente dueño y bicampeón de la Liga MX, exponiendo la transparencia de lo sucedido en la cancha por el equipo de Diego Cocca.

"No creo que el arbitraje mexicano esté peor que hace cinco años, lo que sí creo es que el futbol mexicano se ha ido contaminando cada vez más con diversos intereses. ¿Hace cuánto vulneraron el mecanismo de ascenso y descenso? ¿Hace cuánto empezamos a ver la injerencia muy clara del Grupo Orlegi?", cuestionó.

"¿Hace cuánto decidieron que una franquicia había que protegerla para que no descendiera y luego es Bicampeón como el Atlas? ¿Hace cuánto no había un parentesco a nivel Federación como lo hay ahora? ¿Hace cuánto que no se promovía y se solapaba como ahora la multipropiedad?", agregó.

Grupo Orlegi, es comandado por Alejandro Irarragorri, es uno de los colectivos más importantes en el futbol mexicano como propietarios de dos clubes, Atlas y Santos.