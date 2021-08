Atlético de Madrid renueva a una de sus estrellas

El futbolista permanecerá hasta 2027 en la institución colchonera

Por: Gerardo Romero 19 de Agosto 2021 · 19:47 hs

El Atlético de Madrid anunció la renovación de contrato del centrocampista Marcos Llorente, de 26 años, quien permanecerá ligado a los colchoneros hasta el 30 de junio de 2027, demostrando así la importancia que tiene para el esquema de Diego Simeone.

El madrileño estaba vinculado con los rojiblancos hasta 2024, alargando su permanencia con el club por tres años más, una medida bastante interesante, debido a que tendrá 32 años cuando finalice su contrato.

Llorente debutó con el Atlético de Madrid el 18 de agosto de 2019 contra el Getafe, en un partido de la liga disputado en el estadio Wanda Metropolitano. Desde dicho curso, el procedente del Real Madrid se ha ganado la confianza del equipo de Simeone y del cuerpo técnico, jugando 82 partidos desde entonces.

"Llegué al Atleti con mucha ilusión hace dos años. Desde entonces he recorrido un camino en el que he crecido como futbolista y como persona, me he caído y levantado, he encontrado una segunda familia y hemos vivido momentos inolvidables", dijo en Twitter.

El centrocampista marcó 12 goles y brindó 11 asistencias durante la temporada 2020-21, lo que ayudó para que el equipo ganara el título liguero, además de ser pieza fundamental en la selección de España en la pasada Eurocopa.

"Hay lugares en el mundo donde te sientes pleno y hay personas que te hacen vivir la vida y hay momentos que siempre quedarán. Todo eso lo tengo aquí, donde soy feliz. Y donde voy a seguir hasta 2027. Por lo menos. Vamos a continuar este bonito camino juntos", expresó el internacional español.