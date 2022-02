Aubameyang reveló con cual jugador quiere estar en el Barça

El nuevo delantero del Barcelona dejó entrever con cual jugador quiere compartir en el vestuario culé

Por: Alejandro Liporacci 22 de Febrero 2022 · 01:19 hs

El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang atendió a diferentes medios catalanes este lunes y señaló que jugador le gustaría tener en como compañero en el FC Barcelona, así como tuvo palabras para Ousmanne Dembélé (fueron compañeros en Alemania) y también habló brevemente acerca de su continuidad en el equipo azulgrana.

"Siempre preparado para que haya competitividad sana con los compañero, por lo que sería un honor jugar con él si acaba llegando al Barça. No soy entrenador, pero pienso que es un crack, marca muchísimos goles, tiene muy buen físico y mucha velocidad. Es muy raro, porque es muy grande, pero corre muchísimo. Es increíble. Para la edad que tiene, ya es uno de los mejores del mundo", señaló Aubameyang sobre la posibilidad de tener al noruego Haaland como compañero.

"Es algo muy especial porque tuvimos un año increíble en Dortmund y es un jugador increíble. Ousmane es uno de los mejores con el balón y como delantero es increíble. A decir verdad, estoy muy feliz de que esté aquí y cuando llegué le dije: "Tienes que quedarte, tío", expresó el africano sobre el francés que tanta polémica ha generado en torno a su renovación.

Con respecto a su continuidad en el Barcelona luego de esta temporada, el no está feliz por los goles anotados ante el Valencia pero no dejó claro si seguirá la próxima temporada en el club: "No lo sé, Pero lo único que puedo decir es que todo es posible en la vida".