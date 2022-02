Aubameyang se presentó en el Barcelona

El delantero africano Aubameyang fue presentado este viernes como nuevo jugador del FC Barcelona

Por: Alejandro Liporacci 03 de Febrero 2022 · 15:48 hs

Luego de un frenético cierre del mercado de fichajes invernal se confirmó la desvinculación de Pierre-Emerick Aubameyang con el Arsenal y su posterior contratación con el FC Barcelona. El atacante gabonés se convirtió en el nuevo delantero a disposición del técnico Xavi Hernández.

Con 32 años a sus espaldas el delantero con pasado también en el Borussia Dortmund se vínculo con el conjunto azulgrana para ser su nuevo atacante. Aubameyang estaba pidiendo su peor momento en el conjunto gunner, y decidió agarrar sus maletas y dejar al técnico Mikel Arteta a falta sus últimos seis meses de contrato.

Este jueves el ahora número 25 del conjunto culé, fue presentado en el Camp Nou y aseguró que se ve "ganando la Champions League con el Barça". "Estoy en un sueño y no quiero despertarme (...) He hablado con Xavi y me ve jugando de '9', pero puedo jugar en la banda cuando me necesite", señaló el ariete africano.

"Para mí es un honor estar en uno de los clubes más grandes del mundo", agregó Aubameyang durante sus primeras palabras con su nuevo club. El jugador ella conoció a sus nuevos compañeros fue inscrito cómo uno de los únicos tres fichajes dentro de la nómina del club en la Europa League, junto a los españoles Ferran Torres y Adama Traore.