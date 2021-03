Barçagate: ¿A qué jugadores afectó el supuesto ataque de I3 Ventures en redes sociales?

Messi y Piqué fueron declarados objetivos de la campaña difamatoria orquestada supuestamente desde el club; el catalán le llegó a pedir cuentas al propio Bartomeu.

Por: AS 01 de Marzo 2021 · 11:46 hs

El Barçagate también puso su foco en algunos jugadores de la plantilla del Barcelona. Messi y Piqué, críticos con la gestión de Bartomeu, aparecieron en el punto de mira durante un tiempo en las redes sociales, como algunos de los objetivos principales del Barçagate. En el caso de Messi, la situación del argentino con el club se caldeó aún más con el asunto sobre su marcha y el famoso burofax que mandó este verano expresándole al Barça su deseo de marchar. En el caso de Piqué se criticaba su faceta de empresario y la compatibilidad con la de jugador. El defensa echó en cara que el club se gastara el dinero en criticar a jugadores en activo, lo que calificó como "una barbaridad".

Piqué reconoció que en su momento habló del tema de las redes sociales con Bartoméu: "Le pedí explicaciones (a Bartomeu) y lo que me dijo es "Gerard, yo no lo sabía". Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club..."

Según ha contado en reiteradas ocasiones la cadena SER, las publicaciones orientadas hacia Messi tenían como intención atraer público a las cuentas y páginas controladas por la empresa investigada más que difamar al astro argentino, aunque se hacían comentarios hacia algunos de sus familiares, como su esposa Antonella Rocuzzo.