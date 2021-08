Barcelona reveló el impensado motivo que convenció a Lionel Messi de no renovar su contrato

Es oficial: Lionel Messi está afuera del Barcelona y desde el club revelaron el impensado motivo que lo llevó a tomar esa decisión.

Por: Gigi Wolverg 05 de Agosto 2021 · 15:59 hs

La noticia impactó como un baldazo de agua fría: Lionel Messi no seguirá jugando en el Barcelona y el motivo es realmente impensado.

Las redes sociales se llenaron de mensajes que revelan la sorpresa que supuso semejante notición y, más aún, el motivo que obligó al delantero argentino a hacerse un lado del club que lo vio brillar.

A través de la cuenta oficial de Instagram, el Barcelona sacó a relucir la verdad detrás de la negociación que mantuvieron con Lionel Messi y Jorge Messi, padre y representante del jugador. Así fue como, atentos a todo lo que se les vendría, decidieron anunciar la verdadera razón detrás de la salida del jugador del club.

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)", anunciaron, desligándose de las responsabilidades y de, alguna manera, pasándole la pelota a las directivas de la LaLiga.



"Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club", expresaron, haciendo especial hincapié en el que el club sí tenía intenciones quizás de mejorar la oferta, algo que no pudo ser posible dadas las cuestiones económicas y estructurales que le exigen.

Un motivo de dinero, algo impensado para un millonario club que se ha hecho de los pases más costosos y que ahora ve salir a Lionel Messi por la puerta.