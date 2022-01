Barcelona tomó una decisión sobre el futuro de Ousmanne Dembélé

El FC Barcelona anunció a través de uno de sus directivos la decisión sobre el francés Dembélé

Por: Alejandro Liporacci 20 de Enero 2022 · 15:14 hs

Este jueves el FC Barcelona anunció que ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro del francés Ousmanne Dembélé, el jugador no está pasándola bien las últimas horas y lo establecido ahora por el club azulgrana no ha hecho más que aumentar la tensión entre las partes involucradas.

A través de su agente, el delantero francés señaló que rechazó la oferta de renovación que le ofreció el club por no cumplir con lo que pedía el jugador para el "estatus" de estrella que tiene el atacante dentro del club. A partir de aquí fue el propio Xavi Hernández el que declaró que "No podemos esperar a Ousmanne. O se renueva el contrato o se debe encontrar una solución para venderlo de inmediato (...) Dice que quiere quedarse pero luego no firma".

Palabras que daba este miércoles el entrenador azulgrana y que un día pues se agudizaron por parte del Director de Fútbol del club, Mateu Alemany. "Dembélé debe salir de forma inmediata. Es obvio que no quiere seguir y no está comprometido. Por eso no ha sido convocado. Esperamos venderlo antes del 31 de enero", indicó el directivo azulgrana.

El Barça que jugará este jueves por los octavos de final de la Copa del Rey en el Nuevo San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, no tiene dentro de su convocatoria al delantero francés. Ousmanne Dembélé ahora tiene la oportunidad de salir del club en el actual mercado de fichajes, o podría enfrentarse a mantenerse en la grada hasta que termine su contrato.