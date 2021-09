Barcelona volvió a ser vapuleado en la Champions y las dclaraciones de Koeman sorprendieron a todos

Barcelona cayó 3 a 0 ante el Benfica portugués, en uno de los encuentros correspondientes al Grupo E del torneo continental.

Barcelona sufrió este miércoles la segunda derrota consecutiva en la Champions League de Europa con la goleada 3-0 ante Benfica de Portugal, como visitante, lo que profundizó su crisis en la era post Lionel Messi.



El delantero uruguayo Darwin Núñez (PT 3m y ST 34m, de penal) y el portugués Rafa Silva (ST 24m) marcaron en el Estádio da Luz de Lisboa para el primer triunfo de Benfica, que tuvo como titular al defensor argentino Nicolás Otamendi.



Con este resultado, el club catalán, dirigido por el neerlandés Ronald Koeman, está último sin puntos en el grupo E que tiene como líder a Bayern Múnich, de Alemania.

Pero sin dudas lo que más sorprendió fueron las declaraciones precisamente del técnico Ronald Koeman.

Consultado luego de la finalización del encuentro acerca de su futuro confesó: "De mi futuro no puedo decir nada porque no sé cómo piensa el club en ese sentido. No quiero responder a más preguntas sobre esto porque no está en mis manos. Ya veremos. Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo. Me siento respaldado por mis jugadores y su actitud. Del resto no sé. Del club no sé."

Pero más aún sorprendió su incomprensible confianza ya que el equipo está último, sin goles a favor y con seis goles en contra, y él piensa que no es tan complicado clasificar a octavos de final. "Veo al equipo en octavos. Si ganamos los dos contra Kiev y si Bayern demuestra lo mismo contra el Benfica y luego ganamos a Benfica en casa. Tampoco es tan complicado", expresó.

