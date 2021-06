¡Basta de ofertas! Romelu Lukaku confirmó dónde jugará la próxima temporada

El delantero belga, figura del Inter (ITA), terminó con los rumores y dijo en qué club jugará la próxima temporada. Mirá...

Por: Joaquín Jary 03 de Junio 2021 · 11:44 hs

Luego del título por Serie A, el Inter de Milán cree que puede apuntar a más la próxima temporada. Por ese motivo, buscará seducir a sus grandes figuras para continúen en los Nerazzurri. Romelu Lukaku ya confirmó cuál será su club...

El delantero, de 28 años, tuvo una gran temporada: 44 partidos jugados, 31 goles entre Liga y Copa Italiana y Champions League. Resultó ser elegido el MVP de Italia y así despertó el interés en los ojeadores, entre otros, del Manchester United y Chelsea de Premier League.

Ofertas de un lado, ofertas del otro... Pero el belga fue muy claro a la hora de definir su futuro: "Me quedo en Inter. Hablé con el nuevo entrenador y tuvimos una conversación positiva. El desafío es vencer ahora. Me siento bien aquí, ya he ganado y quiero hacerlo de vuelta, pero esta vez con la gente en el Estadio"

De esta manera, los defensas tanos deberán preparase para volver a chocar contra la bestia de 1,91 metros. Su contrato se extiende por tres años más. Y Lukaku quiere más...