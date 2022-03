Battaglia y un mensaje directo al árbitro del clásico

En conferencia de prensa, el entrenador de Boca Juniors contestó todo y agregó una presión más al árbitro del encuentro.

Por: Mauro Palacios 17 de Marzo 2022 · 14:45 hs

Más allá de las formaciones y toda la expectativa que genera siempre un Superclásico, habló Sebastián Battaglia, entrenador Xeneize sobre la visita al Monumental este domingo.

"Me encanta la amarilla, es muy linda. Atás dice 'Casa Amarilla', me tocó vivir en Casa Amarilla a mi... La verdad que me gusta mucho la camiseta", afirmó sin dudar sobre la elección de la camiseta alternativa que utilizarán frente a River Plate. Para finalizar con cualquier rumor remarcó, "A partir de ahí, nada, es un partido de fútbol".

El clásico español también sorprendió porque ambos equipos jugarán con equipaciones alternativas. "Me enteré también que jugaban Barcelona y Real Madrid con otra camiseta, pero casualidad".

Battaglia hizo referencia al árbitro del partido, Darío Herrera, y se mostró muy conforme con su elección. "Creo que está bien designado. Esperemos que se equivoque los menos posible, porque nosotros queremos hablar de fútbol y no de los árbitros después del partido. En los últimos, hubo fallos donde nos han perjudicado un poco".