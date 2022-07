Bayern Múnich le cerró la puerta a Cristiano Ronaldo

Muchos clubes sueñan con tener a Cristiano Ronaldo entre sus filas, sin embargo, el Bayern club que podría sumarlo le ha cerrado la puerta.

Por: Facundo Agudo 18 de julio 2022 · 11:08 hs

El Bayern Múnich se quedó sin su delantero estrella, Robert Lewandowski, el polaco fue transferido al Barcelona, por este motivo el equipo alemán busca un delantero para reemplazar los goles perdidos.

El presidente deportivo del club, el histórico arquero alemán, Oliver Kahn explicó que su equipo no busca de inmediato un delantero para reemplazar al ariete polaco, ya que Sadio Mané llegó para ocupar ese lugar.

"Un fichaje de esa envergadura no encaja necesariamente en Bayern", explicó Kahn sobre la idea de contratar a Cristiano Ronaldo, el ex arquero piensa que no seria lo correcto para el club y para la liga alemana.

"Me encanta Cristiano Ronaldo y todo el mundo sabe lo fantástico que es. Ahora bien, cada club tiene una filosofía determinada y no estoy seguro de si sería lo correcto para el Bayern y la Bundesliga ficharlo ahora", señaló Kahn.

El otro jugador que fue descartado por Kahn fue el delantero británico Harry Kane: "Tiene contrato con el Tottenham. Seguro que es un delantero de primer nivel, pero todo eso es música celestial".