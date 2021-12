Bayern vs Barça: La revancha de Lewandowski

Bayern Múnich se prepara para vengar a Robert Lewandowski en su próximo duelo ante el Barcelona

Por: Alejandro Liporacci 03 de Diciembre 2021 · 15:45 hs

La próxima semana se define quienes serán todos los equipos que dirán presente en los octavos de final de la Champions League, y uno de los clubes que se jugará la clasificación es el FC Barcelona, que tendrá el difícil misión de buscar la victoria en casa del Bayern Múnich.

Desde aquella goleada 8-0 a favor de los bávaros en 2020, al equipo azulgrana sigue sin irle bien ante los alemanes, algo que se pudo evidenciar en la primera jornada europea cuando nuevamente el Bayern Múnich venció 3-0 a los culés en el Camp Nou. Ahora para que el equipo de Xavi esté en la siguiente ronda europea debe triunfar en el Allianz Arena, tarea titánica.

Pero en Alemania no querrán dejarse vencer por el Barcelona y el motivo es para vengar la 'injusticia' con uno de sus jugadores: la no obtención del Balón de Oro de Robert Lewandowski. Al equipo de Baviera no le cayó bien el triunfo de Messi, al que consideran inmerecido, y aunque el argentino ahora pertenece al PSG aún lo relacionan con la institución culé, que ahora deberá "pagar los platos rotos" del certamen.

Ya lo avisó el germano Thomas Müller, que los resultados de la votación lo motivan al duelo contra los culés: "Lo que sucedió en el Balón de Oro fue lamentable, similar a lo que sucedió en 2013 con Ribéry. Esto me motivó a traer la Champions League de regreso a Múnich y mostrar lo que el fútbol alemán puede hacer. Y la próxima oportunidad para demostrarlo es contra el Barcelona".