Benedetto dejó el fútbol y se dedica a la música

Pipa Benedetto y su hermano Lucas, disfrutaban de una banda de cumbia y luego se perfiló más del lado del Reggae. Fuerzas básicas en la Argentina y con muchas condiciones.

Por: Mauro Palacios 07 de Enero 2022 · 17:53 hs

Darío Benedetto, tiene un pasado muy interesante y parte de su vida lo dedicó a la música. Hace ya varios años, el Pipa formó “Los del Pato”, una banda de cumbia villera junto a su hermano Lucas, quien atesora una historia particular. A la inversa del delantero que vistió la camiseta del América de México. El mayor de la familia dejó el fútbol y se dedicó a su carrera artística.

Tuqui, como lo conocen su círculo cercano, realizó fuerzas básicas en Estudiantes de La Plata, pero cambió la pelota por una guitarra antes de los 18 años y se metió en la movida musical. “Fue linda mientras duró, ja. Pasa que mientras jugaba, seguía ligado a la música. Y llegó un momento en que la banda de cumbia que tenía con mi hermano me consumía mucho tiempo y empecé a faltar. Terminé el año de Sexta y el club me dejó libre”.

Enganche con mucha técnica, al estilo Walter Gaitán, Lucas Lobos, Edwin Cardona, Lucas compartió plantel con Federico Fernández y Marcos Rojo, ambos subcampeones del mundo en Brasil 2014. “Andaba bien, pero no se dio. Además me había costado llegar. Había estado seis meses a prueba hasta que quedé en Octava. Me dijeron: ´Si de acá a una semana no viene otro mejor que vos, te ficho´”, soltó entre risas.

Actualmente, el mayor de los Benedetto trasladó su arte de la cumbia al reggae e incluso tiempo atrás lanzó su primer disco. Sin embargo, jamás se olvida de sus inicios en “Los del Pato”, la banda que hizo mucho ruido en Berazategui. “Mal no nos iba, eh. Yo cantaba y tocaba el teclado. Y Darío era el percusionista de la banda. Habrá tocado de los 12 hasta los 17, cuando decidió volver a jugar. Él había dejado de chiquito, después de la muerte de mi mamá, pero le insistimos y volvió. No quería seguir mi ejemplo ni yo quería que siguiera mis pasos. Estuve de acuerdo y bueno, ahí lo tenés, je”.

Más allá del éxito del grupo, el Pipa abandonó la música cuando arrancó en las Inferiores de Arsenal. “Lo suplanté por un amigo, pero al poquito tiempo la banda se disolvió. Tocábamos en cumpleaños, boliches, fiestas de 15”, indicó Lucas.