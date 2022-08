Benzema activó motores para la final de la Supercopa de Europa

El atacante francés analizó el duelo de la Supercopa Europea ante el Eintracht de Frankfurt

Por: Alejandro Liporacci 10 de agosto 2022 · 00:52 hs

Este miércoles el Eintracht de Frankfurt tiene una nueva cita con su historia al chocar contra el Real Madrid, en la disputa que sostendrán estos equipos por la Supercopa de Europa, desde el césped del Estadio Helsinki en Finlandia.

Los alemanes vencieron en la final de la Europa League al elenco escocés del Rangers de Glasgow por la vía de los penales; mientras, el Real Madrid de Carlo Ancelotti hizo lo propio en el Stade de France ante el Liverpool con una anotación de Vinicius.

En la rueda de prensa previa del encuentro, el capitán blanco, Karim Benzema habló del encuentro ante los alemanes, e incluso aprovecho de agradecer a Cristiano Ronaldo por el crecimiento en su carrera.

Benzema analizó la nueva edición de la Supercopa para el Real Madrid

"El camino a este partido fue muy difícil y muy bueno. Es un sueño estar aquí. Estamos listos. Lo vamos a dar todo por ello. Espero que, como dice el entrenador, la plantilla sea mejor", indicó el francés.

"He marcado más goles sin Cristiano. Con él jugaba de otra forma. Él me ayudó mucho dentro y fuera del campo (...) No está en mi cabeza lo de los 25 de Marcelo, pero sí ganar cada competición con mi equipo. El reto no es nunca personal, es ayudar a mi equipo siempre a ganar", agregó Benzema.