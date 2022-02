Benzema habló de su regreso tras la lesión

El francés compareció ante los medios y habló sobre la lesión que le atormenta

Por: Alejandro Liporacci 14 de Febrero 2022 · 23:15 hs

En la previa al partido más esperado de los octavos de final de la Champions League, Karim Benzema estuvo junto a su técnico Carlo Ancelotti en el encuentro previo al partido con los medios de comunicación, y habló acerca de su última lesión.

"Son muchas horas de trabajo y me siento muhco mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver si puedo jugar, pero tengo que tener más sensaciones en el campo (...) Estar al cien por cien lo más importante es en la cabeza, hay que recuperar y ver sensaciones en el terreno y después vamos a decidir para el partido de mañana", señaló el delantero francés.

"Ha sido un tiempo complicado cuando estás fuera del campo. He hecho trabajo en Valdebebas y en casa para llegar. En mi cabeza estoy preparado pero ahora tengo que ver en el campo. Es un gran partido y si tengo que jugar mañana lo daré todo (...) Siempre voy a forzar por mi equipo porque si no me quedo en Madrid, pero tampoco para lesionarse más. Voy a ver en el entrenamiento", destacó Benzema.

"Es un partido muy grande y jugar contra Kylian es especial porque jugamos en selección juntos. Como sabes puede llegar un día al Madrid pero ahora estamos los dos para ganar el partido. No cambia nada, hacer un buen partido, ganar y ver lo que pasa. Es focalizar más en nuestro juego. Lo más importante es estar bien mentalmente", agregó el delantero merengue.