Benzema no oculta nada al hablar de Cristiano Ronaldo

El delantero francés Karin Benzema dejó claro en rueda de prensa en la previa ante el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, que se jugará ante el Atalanta que, si llegase Cristiano Ronaldo a la plantilla del Real Madrid, sería un gusto para el compartir nuevamente césped en el mismo equipo con el portugués.

Por: Xavier Mejía 15 de Marzo 2021 · 11:06 hs

KarimBenzema se presentó ante los medios de comunicación para analizar el partido de vuelta de octavos de Champions ante el Atalanta. El delantero francés no dudó en hablar sobre los rumores que colocan a Cristiano Ronaldo por su posible vuelta al RealMadrid. Indicando que: "No sé si Cristiano está bien en la Juve, pero me gustaría jugar con él".

Benzema: "No sé si Cristiano está bien en la Juve, pero me gustaría jugar con él".

Karim Benzema comenzó hablando por el rival italiano al que enfrentarán el día de mañana: "Creo que vamos a tener un partido muy difícil porque el adversario es muy bueno. Hay que salir con todo, a ganar, porque ellos van a venir a por la victoria. Estamos listos para ganar".

Sobre el estado físico de EdenHazard, Benzema indicó: "Eden no ha tenido suerte desde que ha llegado. Yo estoy triste por él. Es un jugador top que nos puede ayudar mucho. Él está triste, porque quiere demostrar que es una estrella. Nosotros tenemos en la cabeza lo que le pasa. Queremos ayudarle. Ojalá se recupere pronto".

"Yo no voy a hablar de jugadores que no están aquí. Cada mes se habla de gente que no está aquí, de jugadores que meten muchos goles... Él mete muchos goles en su equipo, es muy buen jugador. Si un día tiene la oportunidad de venir, que venga". respondió Karim al ser preguntado por la posible llegada de Haaland al Bernabéu.

Sobre el posible regreso del portugués CristianoRonaldo a la plantilla del RealMadrid, Benzema manifestó: "Con Cristiano hemos hecho muchas cosas en el Madrid, metimos muchos goles e hice muchas asistencias. Yo no soy el presidente o el entrenador, Cristiano no sé si está bien o no en la Juve. ¿Jugar con él otra vez? Claro. Pero no sé si vendrá otra vez al Madrid".

Benzema: "Con Cristiano hemos hecho muchas cosas en el Madrid, metimos muchos goles e hice muchas asistencias".

"La presión siempre la he tenido. Estoy aquí para ayudar a mi equipo, con goles y asistencias, para poder ganar los partidos. Pero la presión la tengo desde pequeño, no solo desde que se fue Cristiano", añadió el francés sobre la responsabilidad que tiene actualmente en el conjunto merengue.

"No sé si hay favoritos. Porque vemos en el fútbol ahora que grandes equipos pueden fallar contra otros más pequeños. El fútbol ha cambiado mucho. Nosotros estamos bien, estamos vivos todavía. No creo que el fútbol inferior sea inferior a otros". Indicó Benzema a la pregunta de los favoritos en la Champions.