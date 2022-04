Besiktas no se quedará con Pjanic y regresará al Barcelona

Pjanic no ha encajado del todo en el conjunto turco y es por eso que tendrá que regresar al Barcelona, tras un año en el fútbol de Turquía.

Por: Facundo Agudo 11 de Abril 2022 · 14:14 hs

El director deportivo de Besiktas, Ceyhun Kazanci ha confirmado que devolverán a Miralen Pjanic a Camp Nou, tras esta noticia desde el Barcelona ya intentan reubicarlo en otro equipo, ya que el jugador bosnio tiene contrato hasta junio del 2024.

"Pjanić lleva cedido en nuestro equipo desde el inicio de la temporada. Sin embargo, no continuaremos con él la próxima campaña. Comenzaremos con solo nombres que sean adecuados al sistema del entrenador" fueron las palaras de Ceyhun Kazanci.

En lo que va de la temporada Pjanic ha jugado solo 24 partidos, dando cuatro asistencias, dos por la Superiga Turca y dos por Champions League.

“Estoy muy feliz aquí. Me adapte con facilidad. Me siento a gusto. El Barcelona me envió a un equipo ganador. Es bonito jugar para el Besiktas en un país increíble como Turquía" fueron las palabras de Pjanic en enero y hoy en día chocan con el presente, ya que el jugador deberá dejar el club turco.

Uno de los posibles destinos del jugador, es la Serie A, el mediocampista ha manifestado que quiere regresar a la liga italiana, ya sea a la Roma o la Juventus, equipo con el que tuvo alguna charla para volver antes de partir hacia Turquía.