Boca Juniors traerá a un viejo conocido para reforzar sus filas

El atacante no tuvo un buen desempeño en el viejo continente

Por: Gerardo Romero 19 de Enero 2022 · 20:09 hs

El futbolista argentino, Darío Benedetto, está a pocas horas de oficializar su llegada a Boca Juniors, equipo al que llegaría procedente del Elche de España, y con el firme objetivo de recuperar su capacidad goleadora para apoyar a los xeneizes para convertirse nuevamente en los campeones del balompié de su país.

Benedetto no estuvo presente en la banca del cuadro español el pasado domingo en el partido que protagonizaron contra Villarreal y sólo celebró la victoria de sus compañeros en el vestuario, lo que certificó su pase a Boca tras una pasantía por Europa en la que no tuvo protagonismo en España y apenas tuvo destellos en Francia con el Olympique de Marsella.

Durante la última temporada apenas participó en 16 de los 24 partidos oficiales con el Elche, de los partió como titular en siete de ellos y apenas marcó dos goles ante el Celta de Vigo y el Español. Por su parte, con el cuadro francés jugó en 60 partidos y anotó 16 goles.

Christian Bragarnik, copropietario del Elche y representante de Benedetto, logró obtener la carta de Benedetto otra vez gracias a que Boca Juniors decidió condonar 2 millones de euros por la compra de Iván Marcone. Este hecho permitió que el conjunto argentino podrá recibir al jugador que ya habló sobre su regreso.

“Falta hacer la revisión (médica) y la firma que es lo más importante, pero ya está todo bastante acordado. Simplemente buscar minutos que por acá en Elche no los tenía, no era lo que buscaba, pero bueno vamos a seguir apoyando al club desde el lugar que me toca ahora y nada, contento por el paso”, expresó el ariete durante una entrevista para la radio Onda Cero.

“Siempre dije que iba a volver (a Boca) como jugador o como hincha y ya cumplí las dos porque hincha voy a ser toda la vida y como jugador tengo la posibilidad de volver ahora”, concluyó Benedetto.