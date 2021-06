Boca pierde una de sus estrellas que puso rumbo a suelo azteca

Esteban Andrada reforzará a Rayados de Monterrey para el Apertura 2021

Por: Gerardo Romero 15 de Junio 2021 · 15:29 hs

Rayados de Monterrey anunció que el guardameta argentino Esteban Andrada se convertirá en el nuevo encargado de defender los tres postes del cuadro mexicano en el Apertura 2021.

La información fue suministrada por el propio exjugador de Boca Juniors durante una entrevista para ESPN Argentina, donde se despidió de la afición xeneize y agradeció el apoyo mostrado durante su tiempo en el equipo.

"Falta la documentación, pero está todo arreglado con la institución y en los próximos días estaré viajando para México para incorporarme a Rayados (…) Por un lado estoy triste y por otro contento. Hemos llegado a un acuerdo con Boca, estoy muy agradecido con Boca", expresó el portero que llega para ocupar el puesto de Hugo González.

Asimismo, Andrada aprovechó la entrevista para despedirse de los aficionados y agradeció a la directiva del conjunto argentino, al que consideró como el más grande de Sudamérica.

"Agradecerle a toda esa gente que cada que salía a la cancha se ovacionaba, sabía que era la institución más grande del mundo, a donde vas a cualquier otro país te hablan de Boca, llevarme esa sensación que cuando salía a la cancha de la Bombonera me ovacionaban es lo mejor que me pasó en la vida, no es un hasta siempre, es un hasta luego", apuntó.