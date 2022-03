¿Buscará su salida? Hiram Mier lanza crítica que destroza a Chivas

El central consideró que el equipo no está a la altura de la historia que posee el Rebaño

Por: Gerardo Romero 06 de Marzo 2022 · 16:30 hs

Las Chivas de Guadalajara no han tenido el mejor arranque en el presente torneo Clausura 2022 de la Liga MX, cosechando apenas ocho puntos en ocho partidos disputados hasta la fecha, lo que a duras penas les hace soñar en el Repechaje para avanzar a la Liguilla. Este problema mantiene molestos a algunos jugadores del Rebaño Sagrado, quienes no pierden el tiempo para expresar esta situación.

Uno de estos fue el central Hiram Mier, quien criticó de manera contundente la actualidad de los rojiblancos, además de señalar que la plantilla no ha estado a la altura que exige un equipo como Chivas.

"Es un club grande, que tiene mucha afición, mucha historia y siempre tiene que estar en los primeros lugares, peleando en lo más alto y no lo hemos hecho, esa es la realidad. No hemos estado a la altura de la historia que tiene el club que es estar peleando Liguillas, estando en los primeros lugares, hemos quedado a deber eso, en darle alegrías a la afición", señaló en entrevista para TUDN.

Además de esto Mier mandó un mensaje a la afición al decirles que los jugadores están completamente comprometidos con el club y con el único objetivo de lograr que el Rebaño vuelva a disputar instancias importantes, como una Final.

"Que la afición se manifieste es normal porque ellos piensan que nosotros no queremos estar en los primeros lugares, tal vez piensen que no estamos sudando la camiseta y claro que no (es así), estamos comprometidos y con mucha ilusión de siempre defender a muerte esta camiseta, el club, la historia, la institución, todo, y obviamente el prestigio también está el juego", resaltó.