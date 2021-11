Cafú revela cual es el mejor futbolista del mundo

El campeón del mundo en Corea-Japón 2002 dejó por fuera a Messi y Ronaldo

Por: Gerardo Romero 15 de Noviembre 2021 · 19:14 hs

El futbolista brasileño y campeón del mundo en Corea-Japón 2002, Cafú, aseguró durante una entrevista para Marca cual es en su perspectiva el mejor jugador del mundo, dejando sorprendentemente a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dando a su compatriota Neymar Jr. El sitial de honor en esta categoría.

"Neymar técnicamente es mejor que Messi, mejor que Cristiano, pero debe asumir la responsabilidad de un líder, de capitán, de crack. Uno debe dedicarse 100% al futbol. Yo no soy mejor que Neymar, pero soy mejor que muchos otros laterales porque me dediqué a eso, a ser un atleta profesional ", expresó.

Durante la entrevista también aprovechó la oportunidad para hablar sobre el reciente regreso de Dani Alves al FC Barcelona, quien vuelve al equipo de sus amores luego de seis años fuera de la élite española.

Alves se ha convertido en una leyenda viviente del balompié internacional, debido a que jugó con los culé durante ocho temporadas y formó parte del equipo de Pep Guardiola que ganó el sextete y es actualmente el jugador con más títulos en la historia.

"Ya lo sabía, hablé con él, estuvo en mi casa, estuvo en mi casa hace dos meses en Sao Paulo y me comentó que tenía posibilidad de volver al Barcelona. Le dije que me parecía una idea fantástica. No debe dejar a otros tomar esa decisión por él. Está entrenando, está jugando, está en la selección brasileña, quiere volver al Barcelona. Está enfocado y creo que el Barcelona ha hecho una gran contratación ", resaltó.