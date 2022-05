Camavinga analiza su primera temporada en el Real Madrid

El joven mediocampista francés ofreció una jugosa entrevista sobre su primer año en el Real Madrid

Por: Alejandro Liporacci 15 de mayo 2022 · 22:56 hs

Demostrando un gran nivel de menos a más en apenas su primer año como jugador del Real Madrid, Eduardo Camavinga se ha vuelto una importante pieza como revulsivo en el elenco merengue. Y en una reciente entrevista al diario L'Equipe, analizó su presente con el equipo blanco.

"Para mi primera sesión grupal, me dije: 'Eduardo, trata de estar demasiado tiempo en el centro en el rondo'. Pero te diré que no tuve éxito. Me sorprendió un poco la velocidad a la que se iba", comentó el francés.

"Es tan buen tipo como dicen. Es alguien que habla contigo y te ayuda mucho. Tenemos una muy buena relación. Si hago algo mal, él me lo hará saber con firmeza", expresó el galo sobre su compañero Alaba.

"Sinceramente, todos me hicieron sentir cómodo, sin excepción. Creo que soy bastante amigable y abierto, cuando tenga una pregunta, la haré. Ya sea Toni, Luka o a otros. Y, por supuesto, cuando vas a la gente, ellos vienen a ti más fácilmente. Es una verdadera oportunidad de aprender el oficio junto a estos jugadores", indicó.

"¡Es el club más grande del mundo, eh! Esto no es nada. Todo va más rápido en el campo, en tu desarrollo, en todas partes... Pero es como todos los trabajos, de hecho: si estás en un gran ambiente y además, te sientes como en casa allí, progresas rápido", agregó Camavinga.