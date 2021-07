Camavinga se acerca a la liga inglesa

Eduardo Camavinga, la joven estrella francesa está en la orbita de unos de los gigantes de Inglaterra.

Por: Facundo Agudo 05 de Julio 2021 · 18:06 hs

En las ultimas horas Eduardo Camavinga ha empezado a sonar en Manchester, el futbolista francés esta en la orbita del United, el actual jugador del Stade Rennais, todavía tiene que definir su contrato con el club francés, ya que el mismo finaliza en 2022 y no solo el Manchester United se interesa en el joven francés. Son varios los equipos que siguen de cerca a la joven estrella.

Uno de esos intenresados es el Real Madrid, el equipo español vienen siguen de cerca a Camavinga desde hace mas de una de temporada, pero hoy la balanza lo acerca mas a la lado de la Premier League, su futuro podría estar ahí, el Manchester United esta empezando a empujar fuerte por el centrocampista, tal así que se hablo con el club francés para destrabar su llegada, se estiman unos 30 millones de euros para destrabar la salida de Eduardo Camavinga, del Rennes.

El propio jugador expreso que ya no quiere pertenecer a las filas del club francés, por ese motivo el presidente del Rennes salió a declarar donde Nicolas Holveck expreso lo siguiente: Si no prolonga su contrato, habrá que buscar una solución para su salida, eso es evidente". El United al tanto de esto no dejo pasar la situación.

Por ese motivo el futuro más probable del joven francés es Manchester, pero igual hay que ser cautelosos por que el Real Madrid puede sorprender.