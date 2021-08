Campeonatos sudamericanos quedaron suspendidos hasta nuevo aviso

Conmebol tomó la decisión esta semana en su sede de Uruguay

Por: Gerardo Romero 05 de Agosto 2021 · 20:17 hs

El fútbol emergente sudamericano sufrió muy malas noticias esta semana, debido a que la Conmebol habría decidido cancelar todas las competencias Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de las categorías masculinas y femeninas, según informó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso.

El máximo representante del balompié uruguayo detalló que esta decisión fue tomada tras el Consejo de presidentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) celebrado desde el martes.

En declaraciones al medio Radio Uruguay, Alonso destacó que "quedaron suspendidos todos los torneos juveniles en Sudamérica, los que estaban en curso y los que estaban por comenzar: el sub 17 femenino, el sub 15, sub 17 y sub 20 masculino. No va a haber torneos juveniles de selecciones".

La decisión fue tomada debido a los embates que dejó la pandemia de la Covid19 en toda la región, especialmente en el ámbito económico, situación que no permitiría el desarrollo y organización pleno de estos torneos.

"Sin logística charter ni hotelera apropiada, es imposible desarrollarlo. Nuestra realidad es privilegiada al lado de otros países. Hacer la Libertadores Futsal fue realmente complicado hacer vía comercial los movimientos de las delegaciones, algo que no se puede hacer en estos torneos", expresó Alonso.

Esta noticia representó una noticia aún más negativa para Venezuela, país que estaba en proceso de planificación para acoger el Sudamericano Sub 20 en los estadios Misael Delgado de Valencia y "La Bombonerita" de Puerto Cabello. Sin embargo, el país no cuenta con las previsiones de bioseguridad pertinentes para resguardar la salud de los atletas.

La decisión fue respaldada por los presidentes de federaciones debido a que los campeonatos sudamericanos no dan clasificación al Mundial de la categoría, debido a su cancelación hasta 2023 por parte de la FIFA.