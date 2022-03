Canelo Álvarez le dice “Good bye” a Chivas y se une a este nuevo equipo

El pugilista confirmó que ahora es un fiel seguidor de los Rojinegros del Atlas

Por: Gerardo Romero 03 de Marzo 2022 · 18:35 hs

Los Rojinegros del Atlas han conseguido un gran número de fanáticos desde que alcanzaron el título de campeón en el torneo Apertura 2021 de la Liga MX, siendo uno de los más nuevos el pugilista mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien confesó que ya es todo un aficionado rojinegro y los alentó con un discurso previo a la Final que vivieron ante La Fiera.

"Ya soy (…) Me nació y lo dije por experiencia, me ha cambiado la vida muchas cosas, he estado en peleas importantes o claves en mi carrera, que es nada más poner todo el empeño, ya hiciste todo en el gimnasio, cuando estés ahí en el cuadrilátero es poner todo de ti, y ganar te cambia la vida”, expresó el mejor libra por libra del mundo durante el discurso.

"Fueron palabras que me nacen decirlas porque las he vivido, fue lo único que les dije, que después de ganar ese campeonato, les iba a cambiar su vida, y que pusieran todo de ellos, que era un día más para ser campeones y que iba a cambiar su vida de todos", detalló el pugilista al reportero tapatío Omar Pérez Campos.

Este hecho genera que el boxeador deje de formar parte de las Chivas Rayadas de Guadalajara, equipo al que apoyó durante los últimos años.

Asimismo, el Canelo Álvarez explicó que el 2021 fue un gran año para su entrenador Eddy Reynoso, debido a que vio al Atlas campeón y en el boxeo lograron unificar los cetros en la división de los supermedianos.

"Para Eddy fue un gran año, ganó su Atlas, ganamos nosotros, entonces estoy muy contento", concluyó.