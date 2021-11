¿Cansado de la FIFA? Yon de Luisa se lanza contra las sanciones

El presidente de la FMF asegura que FIFA “no respeta las reglas”

Por: Gerardo Romero 24 de Noviembre 2021 · 18:21 hs

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa, arremetió de manera contundente contra la FIFA por las multas que impusieron contra la Selección Mexicana en las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Qatar 2022, hecho que ha generado discordia entre los jugadores y la fanaticada.

Esta molestia la expresó De Luisa durante una reunión con el embajador de Qatar, Mohammed Alkuwari, a quien le aseguró que el máximo organismo del fútbol mundial no estaba respetando los pasos del protocolo contra el “grito prohibido”, para luego aplicar sanciones contra el combinado azteca.

“Más allá de que no estamos de acuerdo con la aplicación de las sanciones disciplinarias, sentimos que no están respetando las propias reglas de la FIFA, no están respetando los tres pasos. En México si lo estamos respetando, allá no, estamos peleando esa parte, pero lo más importante es pelear que se evite cualquier acto discriminatorio en los estadios”, detalló el mandatario de la FMF.

A pesar de esta problemática, Yon de Luisa resaltó que seguirán trabajando desde la federación para lograr que el grito desaparezca en los estadios de México y así evitar cualquier tipo de discriminación tanto en juegos de la Liga MX como del Tri.

“Nosotros no vamos a dejar de trabajar para eliminar el grito y cualquier acto discriminatorio, queremos erradicar cualquier tipo de estas”, concluyó.