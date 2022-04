Cardona estalla contra sus colegas

El colombiano respondió a los comentarios externos de gente que jugó al fútbol y hoy opina en los medios de comunicación, en otro rol.

Por: Mauro Palacios 11 de Abril 2022 · 10:25 hs

Tras haberse recuperado de una lesión en el bíceps femoral derecho que sufrió en la tercera fecha y de la cual se resintió en la quinta jornada, Edwin Cardona se vistió de héroe y sentenció la agónica victoria de Racing ante Platense por 1-0 que le permitió al equipo de Fernando Gago mantenerse líder de la Zona A de la Copa Liga Profesional.

Cardona, quien pidió patear el penal y luego se besó dos veces la rodilla en el festejo, habló con la transmisión oficial y respondió a los comentarios de gente que jugó al fútbol.

"Estoy agradecido con Dios, con mi familia, con el cuerpo técnico y mis compañeros que siempre me apoyaron. Duelen los comentarios externos de gente que jugó al fútbol porque me tocó lesionarme. A los que no me apoyaron también les deseo muchas bendiciones porque yo solo soy agradecido con la gente que me trajo acá".

"Sentí mucho las críticas, molesta que a la familia le digan que Cardona salió y el equipo mejoró. Lo único que sé es que me repongo de esta situación. Independientemente de lo que juegue, siempre les deseo lo mejor a mis compañeros. Hoy me tocó entrar y marcar, como les pasó a otros, siempre con la misma felicidad".

"Me alegra demasiado el buen nivel de los delanteros, uno sale por ellos. Si me toca esperar, voy a seguir haciéndolo. Yo solo vine acá para sumar y aportar mi granito de arena desde donde me toque. Siempre estaré, a ningún jugador le gusta estar lesionado".